Самара, 12 января, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Суд города Жигулевск Самарской области признал виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями старшего госинспектору отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Средневолжского территориального управления Олега Лачугина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

danielamorescalchi0 Раки

Следствием и судом установлено, что 25 августа 2016 года Лачугин, злоупотребляя своими должностными полномочиями, дал указание своему коллеге не задерживать двух граждан за совершенное в районе села Федоровка Ставропольского района административное правонарушение, связанное с незаконной добычей раков. При этом он потребовал у браконьеров незаконное денежное вознаграждение.

30 августа 2016 года злоумышленник получил в качестве взятки денежные средства в размере 30 тысяч рублей за не привлечение к административной ответственности указанных лиц.

Приговором федерального суда города Жигулевск Самарской области Лачугину назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 950 тысяч рублей.