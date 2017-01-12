Воронеж, 12 января, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Сильный снег, гололедица, усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается на территории Воронежской области 12 и 13 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

cocoparisienne Снегопад

По данным Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 и 13 января на территории Воронежа и области ожидается местами сильный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололёдно-изморозевые отложения. На дорогах гололедица. Местами усиление южного ветра до 18 м/с.

Главное управление МЧС России по Воронежской области обращается к автолюбителям с просьбой, перед поездкой ознакомится с прогнозом погоды и в случае проявления гололедицы особенно внимательно соблюдать правила вождения в сложных погодных условиях, а по возможности отказаться от поездки.

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В четверг, 12 января, в Воронежскую область пришло резкое потепление: если еще накануне, 11 января, а также в ночь на 12 января температура составляла около 10 градусов мороза, то к настоящему моменту в Воронеже около нуля.