Калининград, 12 января, 2017, 13:04 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 12 января, произошёл крупный пожар на Мамоновском рыбоконсервном комбинате. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на предприятии загорелся цех бумажной упаковки.

Стоп-кадр видеозаписи С территории Мамоновского комбината валит густой белый дым

По данным главы г. Мамоново Олега Шлыка, также горит территория цеха по производству рыбных консервов. Площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров. На месте происшествия работают силы и средства в составе 31 человека и 11 единиц техники.

На видео, размещённом в интернете, видно, как с территории предприятия валит густой белый дым, при этом полиция перекрыла дорогу к комбинату.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что именно сегодня Мамоновский рыбоконсервный комбинат отмечает своё день рождение. Предприятие было создано 12 января 1949 года на базе участка по приёмке рыбы. В настоящее время на комбинате выпускается 35 наименований консервов.

В городе установлен памятник шпротам, поскольку именно Мамоновский комбинат внедрил в серийное производство в Советском Союзе выпуск шпротных консерв.

По данным мэра, собственники предприятия с нового года начали реконструкцию цеха по производству шпрот. Возможно, возгорание произошло из-за нарушения при ремонтно-строительных работах.