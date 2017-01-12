Москва, 12 января, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 13 января, свидетельствуют данные регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Доллар упал к рублю на 66,36 копейки и составил 59,4978 рубля. Евро опустился на 24,25 копейки — до 63,2759 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 47,42 копейки и составила 61,1979 рубля.

Ранее на 12 января Центробанк РФ опустил курс евро и поднял курс доллара. Торги по курсу рубля 11 января на внутреннем рынке открылись ростом.