Москва, 12 января, 2017, 12:35 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции задержали женщину, укравшую из незапертого фургона 48 килограмм сыра, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Devanath Сыр

По данным полиции, инцидент произошел 6 января. Частный перевозчик припарковал свой автомобиль возле дома на Новокосинской улице. Двери кузова «Фольксваген Транспортер», в котором находились головки сыра, не закрылись — хозяин вымыл машину на мойке и двери не закрылись на сильном морозе.

Утром из фургона пропали шесть головок сыра, каждая весом около 8 килограмм. Перевозчик оценил свой материальный ущерб в 50 тыс. рублей. Уточняется, что по подозрению в краже сыра была задержана 32-летняя женщина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.