Самара, 12 января, 2017, 12:32 — ИА Регнум. В настоящее время существует опасность массового выхода на лед для граждан в связи с неравномерностью ледяного покрова водоемов Самарской области. Для предотвращения несчастных случаев ГУ МЧС региона рекомендует гражданам воздержаться от выхода на лед в крещенские праздники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещение

Инспекторами ГИМС в ночь с 18 на 19 января планируется проведение профилактических рейдов в местах возможной организации купелей в целях предотвращения массового выхода людей на лед. В Главном управлении МЧС России по Самарской области будет организована работа оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций по контролю за складывающейся обстановкой в местах проведения крещенских купаний.

Как сообщало ИА REGNUM, Крещение Господне или Богоявление православные христиане отмечают 19 января. Это один из самых важных церковных праздников, поэтому во всех храмах пройдут праздничные богослужения, традиционно будут работать и купели — «иордани».