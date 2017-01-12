Тегеран, 12 января, 2017, 12:31 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

11 января информационно-аналитический портал Asr Iran сообщил о назначении бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ираджа Масджеди новым послом Ирана в Ираке. Он сменит Хасана Данайфара, проработавшего в Ираке шесть лет.

«Посольство Ирана в Багдаде считается одним из стратегически важных для Тегерана. Поэтому выбор посла имеет огромное значение», — передает Asr Iran.

Генерал Ирадж Масджеди служил старшим советником командира элитного спецподразделения КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Иранский генерал Касем Сулеймани, по просьбе иракской стороны, выполняет роль военного советника правительства Ирака.

Спецназ «Аль-Кудс» подчиняется напрямую верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и отвечает за ведение военной и агентурной разведки, а также диверсионную деятельность за рубежом. Бойцы этого подразделения участвуют в вооруженных конфликтах в Сирии, Ираке и Йемене.

Накануне, 10 января, заместитель министра нефти Ирана по международным делам и торговле Амир-Хоссейн Заманиния сообщил агентству MehrNews о подписании с Ираком двух меморандумов о развитии нефтяных месторождений Парвиз и Хорремшехр. Кроме того, достигнута договоренность о начале поставок иранского газа в Ирак. Как только Багдад предоставит гарантии своей платежеспособности по заявленных объемам. Заместитель министра нефти Ирака по газовым вопросам Хамид Юнис Салих заверил, что иракское правительство выделило необходимые средства для проекта.

Базовое соглашение между Ираном и Ираком о поставках газа было достигнуто еще в 2013 г. Ежедневный объем поставок иранского голубого топлива должен составить 25 млн кубометров. Реализация этого проекта ежегодно будет приносить иранской казне по $3,7 млрд.