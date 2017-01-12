Москва, 12 января, 2017, 12:27 — ИА Регнум. 18 января 2017 года в 13:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится девятое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба».

ИА REGNUM

Вопросы для обсуждения:

• Запрос на диалог городских властей с населением о благоустройстве: кого и что имел в виду президент в Послании Федеральному Собранию?

• Социально-экономическая и политическая ситуация в российских городах-миллионниках;

• Элитные группы мегаполисов, их борьба и взаимодействие с крупнейшими бизнес-структурами.

В ходе заседания будет представлен доклад Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) о ситуации в Москве и московских элитах.

Экспертный клуб создан совместно АПЭК, ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.

Адрес: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», шоколадный цех, вход в синюю дверь, 6 этаж).