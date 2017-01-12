Курск, 12 января, 2017, 12:22 — ИА Регнум. В Курске в «беби-боксе» нашли новорожденную девочку. Как передает портал «Друг для друга» со ссылкой на старшего инспектора группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску Сергея Ружицкого, ребенок здоров, проходит обследование и взят под опеку профильного ведомства.

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка. 1855

Предположительно, ребенка поместили в капсулу 10 января примерно в 20 часов 15 минут. Девочку забрала медсестра и осмотрел врач-педиатр. Ребенок весит три килограмма, у него не было телесных повреждений, завернут младенец был в конверт для выписки, при нем была бирка из роддома.

По факту обнаружения ребенка была проведена проверка, по итогам которой инспекторы по делам несовершеннолетних решили, что в действиях матери не было состава преступления. В Следственном комитете с этим согласились — жизнь ребенка не подверглась опасности, поэтому искать его мать не будут. После того, как девочку обследуют медики, ее поместят в дом малютки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «беби-бокс» — аналог зарубежного «окна жизни», в котором родители анонимно могут оставить ребенка — был установлен в Курске на базе областной детской клинической больницы в 2012 году. Первого ребенка, тоже девочку, там нашли 23 ноября 2015 года.