Москва, 12 января, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин создал рабочую группу по реформированию официального сайта нижней палаты парламента, сообщил источник в аппарате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предполагается, что после обновления портал станет более интерактивным и позволит гражданам получать больше информации о деятельности законодателей. Речь идет о «комплексе задач, связанных и с обновлением дизайна, и с увеличением возможностей для общественности обращаться к ресурсам Госдумы и знакомиться с ее текущей деятельностью, и в том числе повышением интерактивности и технических возможностей», отметил собеседник.

Рабочую группу возглавил председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»). «В самое ближайшее время группа займется выработкой предложений по всем направлениям совершенствования сайта», — подтвердил источник. Модернизация сайта обусловлена тем, что он «не отвечает современным требованиям к такого рода ресурсам».