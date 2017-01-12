Калуга, 12 января, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Постановлением городского головы Калуги Константина Горобцова водители автохозяйства администрации губернатора области и служебных автомобилей городской Думы получили право бесплатно парковаться на коммерческих парковках. Как сообщает 12 января корреспондент ИА REGNUM , внесение изменений в постановление калужского градоначальника объясняется как «в целях улучшения условий использования платных городских парковок».

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Ранее правом не платить за стоянку автомобилей на коммерческих парковках были наделены водители автомобилей, задействованных в уборке и благоустройстве города, а также водители Службы хозяйственного и транспортного обеспечения, которая занимается перевозкой городских чиновников, которые эти льготы сохранили.

Напомним, сейчас в Калуге действуют 62 платных парковки на 852 места. За постой автомобилисты платят 35 рублей в час. Система платных парковок заработала с конца 2014 года. Время работы парковок — с 9:00 до 21:00. Первые 15 минут стоянки бесплатны, один час стоит 35 рублей. Система оплаты безналичная — парковочные карты, банковские карты, отправка смс-сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты городской Думы одобрили концепцию расширения платного парковочного пространства Калуги. С учётом положительных результатов реализации проекта по внедрению платных парковок, управление городского хозяйства предложило расширить зону платной парковки путём проведения второго (2016−2017 годы) и третьего (2018−2019 годы) этапов. Для реализации второго этапа требуется дополнительное финансирование в размере 13 млн рублей. Третий этап предполагает дальнейшее расширение зоны платной парковки. Возврат инвестиций предполагается в первый год эксплуатации.