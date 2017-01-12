Самара, 12 января, 2017, 12:13 — ИА Регнум. 11 января в 14:25 на 29 километре автодороги «Осинки — Приволжье» на территории Хворостянского района Самарской области автомобилист, управлявший «ГАЗ-325 642» допустил съезд в правый кювет, после чего транспортное средство перевернулось. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в сводке о дорожной обстановке за минувшие сутки, передает ИА REGNUM.

63.мвд.рф ДТП со скорой помощью

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 42-летний водитель автомобиля «ГАЗ-325 642» (водительский стаж — 24 года) двигался со стороны поселка Осинки в направлении села Приволжье.

По предварительной версии полицейских, не справившись с рулевым управлением, автомобилист допустил съезд в правый кювет, после чего транспортное средство перевернулось. В результате ДТП две женщины 1950 и 1965 годов рождения, находившиеся на пассажирских сидениях «ГАЗели», получили травмы и были доставлены в ближайшую больницу.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Отметим, на сайте ГУ МВД региона размещены фотографии упавшего с дороги автомобиля скорой помощи. Особое внимание обращают на себя «лысые» покрышки».