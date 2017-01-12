Анкара, 12 января, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший в Анкаре российского посла Андрея Карлова и ликвидированный силовиками, будет похоронен на безымянном кладбище. Родственники 22-летнего Алтынташа отказались забирать из морга его тело, сообщает агентство Anadolu.

Алексей Саврасов. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887

Согласно законодательству, родные террориста могли забрать его тело в течение 15 дней, однако оно хранится в морге уже 24 дня. Ранее сестра Алтынташа заявляла о том, что семья не собирается забирать тело. В настоящее время, по данным агентства, власти решают вопросы, связанные с погребением преступника. В дальнейшем его тело будет передано представителям муниципалитета и предано земле в безымянной могиле на кладбище, где хоронят бездомных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря во время открытия фотовыставки в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Дипломата застрелил 22-летний Мевлют Алтынташ, убийцу ликвидировали местные силы безопасности. Внешнеполитическое ведомство России назвало происшествие терактом. Андрей Карлов посмертно получил звание Героя России. Его именем была назвала улица в Анкаре, на которой находится российское посольство.