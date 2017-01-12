Оренбург, 12 января, 2017, 11:41 — ИА Регнум. В Оренбурге пассажиров ряда маршрутов 12 января неприятно удивили новые тарифы у частных перевозчиков. Вместо 20 рублей неожиданно объявили о 22 рублях за проезд. Повышение отмечено на маршрутах № 40, 52 и 45. В диспетчерском центре ООО «Лидерком» (является владельцев маршрутов 40 и 52) корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что повышение связано с ростом цен на ГСМ и запчасти. Примечательно, что перевозчик владеет еще и маршрутом 39, однако на нем тариф остался неизменным — 20 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутка

Председатель автотранспортного союза Оренбуржья (АСО) Александр Шмарин подчеркнул в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что регулируемыми тарифами являются тарифы в транспорте, принадлежащем МУП (по состоянию на октябрь 2016 года в Оренбурге городской автопарк составлял 250 единиц транспорта: 95 троллейбусов и 155 автобусов — ИА REGNUM ). Этим предприятиям из бюджета поступают субсидии. Ежегодно — порядка 147 млн рублей. Другие перевозчики работают по нерегулируемым тарифам, следовательно, вправе устанавливать размер стоимости поездки самостоятельно.

«Экономически обоснованный тариф составляет 40 рублей. В муниципальных автобусах пассажир платит 17 рублей — 40% от экономически обоснованного тарифа, остальную часть компенсируют из городского бюджета. В частных автобусах пассажир платит 100% за проезд. Конечно, пассажирам все равно кто за них платит, но все же горожане должны понимать ситуацию», — сказал Шмарин.

Он также обратил внимание на то, что в 2016 году был значительный скачок цен на газомоторное топливо, запчасти, что не могло не отразиться на тарифах за проезд в автобусах. Вместе с тем председатель автотранспортного союза Оренбуржья отметил, что в Оренбурге сохраняются одни из низких тарифов в ПФО.

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