Москва, 12 января, 2017, 11:40 — ИА Регнум. На данный момент какой-либо сформированный документ по санкциям США против России еще не принят, и как он будет выглядеть в окончательном варианте судить пока трудно. Если речь пойдет о запрете приобретать суверенный долг России и участвовать в приватизации отдельных компаний, в том числе относящихся к нефтегазовому сектору, то данное ограничение не окажет существенного влияния на иностранные инвестиции в энергетику, хотя и уменьшит возможности пополнения федерального бюджета России, заявила корреспонденту ИА REGNUM заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им.Г.В.Плеханова Елена Устюжанина.

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«В этом случае речь идет о ценных бумагах, продавцом которых выступает государство (государственные облигации или принадлежащие государству пакеты акций приватизируемых компаний), а вовсе не о прямых инвестициях в отрасль. В случае принятия самого жесткого варианта, запрещающего гражданам и компаниям инвестиции в добычу углеводородов, а также строительство трубопроводов, то это, безусловно, окажет негативное влияние на инвестиционные возможности нефтегазовой отрасли, но сами инвестиции не остановит», — сказала Устюжанина.

«Ведь деньги, подобно воде, имеют свойство просачиваться сквозь любые искусственные преграды. Любой грамотный финансовый консультант может построить многоходовые (буферные) схемы, в которых инвесторами будут выступать компании, формально не связанные с теми лицами, которые боятся санкций.

Кроме того, значительные финансовые ресурсы накоплены в странах, которые не считают себя сателлитами США (Китай, Индия, Вьетнам), а, следовательно, не боятся наказания со стороны «дядюшки Сэма», — считает эксперт.

«Необходимо также отметить, что усложнение условий привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль не является для российской экономики новой проблемой. Крупнейшие российские нефтегазовые компании, в том числе «Газпром», «Роснефть», «Газпромнефть», «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», «Транснефть» и «Сургутнефтегаз» уже понесли потери от секторальных санкций: привлечение финансирования на международных рынках капитала для этих компаний было ограничено во времени», — напомнила Устюжанина.

«Скорее всего, новое ужесточение, если оно будет введено, приведет к удорожанию привлекаемых инвестиций. Здесь будут работать сразу два фактора: сокращение числа потенциальных инвесторов (рост цен вследствие сокращения предложения) и необходимость изобретения сложных организационно-финансовых схем для обеспечения движения денежных средств (рост издержек привлечения). И, наконец, любые санкции бьют в обе стороны. Страдают не только те, кто не может привлечь деньги, но и те, кто не может их выгодно разместить. Так что американские сенаторы наносят удар и по своим», — высказала свое мнение эксперт.