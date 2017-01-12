Ярославль, 12 января, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Ярославский департамент образования не смог уточнить сумму недофинансирования школ и детских садов города в рамках образовательного стандарта. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в муниципалитете Ярославля, чиновники сослались на несовершенство рабочей программы.

City-yaroslavl.ru Вера Никольская

Вопрос о недофинансировании ярославских образовательных учреждений вынесла на обсуждение муниципалитета председатель комиссии по социальной политике Вера Никольская. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 г. школы областного центра не получили часть средств в рамках нормативного бюджетного финансирования. Причем проблемы возникли именно с региональным бюджетом, на который возложены обязательства по обеспечению расходов в рамках образовательного стандарта. Как выяснилось в ходе обсуждения проблемы в муниципалитете, это коснулось как школ, так и детских садов Ярославля. Впрочем, и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов заверил депутатов, что уже 12 января региональный бюджет перечислил средства на выплату заработной платы сотрудникам образовательных учреждений.

«Сегодня область выделила средства в размере 175 млн школам и 172 млн — детсадам. Этой суммы достаточно, чтобы в полном объеме профинансировать зарплату декабря и аванс января», — уточнил Владимир Слепцов.

Однако образовательный стандарт предполагает и другие расходы — закупки, текущие траты, материально-техническое обеспечение. И средства на эти цели, по словам директора департамента образования города Ярославля Елены Ивановой, переходят на кредиторскую задолженность. При этом директор департамента образования отметила, что хотя вопрос по заработной плате полностью закрыт, образовательный стандарт за 2016 год областным бюджетом все-таки полностью не исполнен. Однако сумму недофинансирования она назвать не смогла, сославшись на то, что финансовая программа департамента не позволяет подвести такой итог.

«Ручками бы подсчитали», — саркастически заметила Вера Никольская.

В завершение обсуждения председатель муниципалитета Павел Зарубин попросил департамент образования города все-таки подвести итог по ситуации с образовательным стандартом и проинформировать депутатов о точных цифрах. Владимир Слепцов, в свою очередь, предложил подробно обсудить ситуацию с представителями регионального департамента образования, выяснить все проблемные моменты и проработать пути их решения — «чтобы закрыть вопрос раз и навсегда», пояснил он.