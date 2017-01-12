Ханты-Мансийск, 12 января, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Пожар в городе Нефтеюганск полностью повредил двухэтажный жилой дом, в котором находилось 32 квартиры. ЧП произошло рано утром 12 января, передают «Вести».

Hans Огонь

В доме проживали 40 человек, включая четверых детей, все жильцы были вовремя выведены из здания, пострадавших нет. Как уточнили в МЧС, сообщение о возгорании в деревянном четырехподъездном доме поступило в экстренные службы в пятом часу утра. Огонь охватил 675 квадратных метров площади, на борьбу с ним потребовалось более двух часов, на месте работали 72 человека с привлечением 22 единиц техники.

Жители сгоревшего дома временно размещены в школе, находящейся неподалеку. В настоящее время причины ЧП устанавливаются, сотрудники МЧС продолжают разбор и проливку конструкций пострадавшего дома.