Челюскинский лес в Мытищах (Подмосковье) застраивать не будут
Москва, 12 января, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Градостроительный совет Московской области признал нецелесообразной комплексную застройку Челюскинского леса, следует из письма замглавы правительства Московской области Александра Чупракова, поступившего на имя вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») в ответ на депутатский запрос.
«Это решение, принятое накануне Года экологии, очень правильное. При реализации таких масштабных коммерческих проектов необходимо учитывать мнение граждан, их право на чистый воздух, на сохранение их образа жизни», — заявил Толстой.
С просьбой не допустить уничтожение Челюскинского леса к парламентарию обратились жители Мытищинского и Пушкинского районов Московской области. «Обращаемся к вам с просьбой помочь сохранить зеленые насаждения города Мытищи (Челюскинский лес, расположенный в 8 км от МКАД), которым грозит полое уничтожение в связи с запланированной коммерческой застройкой территории кардиологического санатория «Подлипки», говорится в обращении, которое подписали более 1,5 тыс. жителей района.
План коммерческой застройки территории появился после того, как санаторий «Подлипки» перешел в частное владение. Согласно проекту, вместо леса с водоемом на площади 103 га должна была появиться «комплексная жилая застройка с объектами социального и культурно-бытового назначения», рассчитанная на 19,5 тыс. человек.
Толстой направил депутатский запрос на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева с просьбой рассмотреть возможность включения территории Челюскинского леса в земли лесопаркового зеленого пояса. Однако, по информации правительства Московской области, это не представляется возможным, так как земля находится в собственности у ООО «Санаторий Подлипки» и не относится к землям лесного фонда. Вместе с тем Градостроительным советом Московской области было принято решение, что «реализация проекта комплексной многофункциональной застройки с размещением зон многоквартирной жилой застройки по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Ярославское шоссе, санаторий «Подлипки», нецелесообразна».