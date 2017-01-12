Москва, 12 января, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Градостроительный совет Московской области признал нецелесообразной комплексную застройку Челюскинского леса, следует из письма замглавы правительства Московской области Александра Чупракова, поступившего на имя вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») в ответ на депутатский запрос.

Иван Шишкин. Лес. 1880-е

«Это решение, принятое накануне Года экологии, очень правильное. При реализации таких масштабных коммерческих проектов необходимо учитывать мнение граждан, их право на чистый воздух, на сохранение их образа жизни», — заявил Толстой.

С просьбой не допустить уничтожение Челюскинского леса к парламентарию обратились жители Мытищинского и Пушкинского районов Московской области. «Обращаемся к вам с просьбой помочь сохранить зеленые насаждения города Мытищи (Челюскинский лес, расположенный в 8 км от МКАД), которым грозит полое уничтожение в связи с запланированной коммерческой застройкой территории кардиологического санатория «Подлипки», говорится в обращении, которое подписали более 1,5 тыс. жителей района.

План коммерческой застройки территории появился после того, как санаторий «Подлипки» перешел в частное владение. Согласно проекту, вместо леса с водоемом на площади 103 га должна была появиться «комплексная жилая застройка с объектами социального и культурно-бытового назначения», рассчитанная на 19,5 тыс. человек.

Толстой направил депутатский запрос на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева с просьбой рассмотреть возможность включения территории Челюскинского леса в земли лесопаркового зеленого пояса. Однако, по информации правительства Московской области, это не представляется возможным, так как земля находится в собственности у ООО «Санаторий Подлипки» и не относится к землям лесного фонда. Вместе с тем Градостроительным советом Московской области было принято решение, что «реализация проекта комплексной многофункциональной застройки с размещением зон многоквартирной жилой застройки по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Ярославское шоссе, санаторий «Подлипки», нецелесообразна».