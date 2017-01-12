Москва, 12 января, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Самыми популярными российскими актерами за 15 лет стали Константин Хабенский, Алексей Чадов и Оксана Акиньшина, свидетельствует анализ базы данных портала «Кинопоиск», проведенный компанией «Яндекс».

Цитата из к/ф «Ирония судьбы. Продолжение». реж Тимур Бекмамбетов. 2007. Россия Константин Хабенский

Наибольшей популярностью у посетителей портала также пользовались Андрей Мерзликин, Ингеборга Дапкунайте и Вера Брежнева. Самым популярным фильмам по запросам стал «Легенда № 17» (147 тысяч оценок), а самым кассовым — «Сталинград» ($68 миллионов).

Главным российским режиссёром XXI века оказался Тимур Бекмамбетов («Ночной дозор», «Особо опасен», и «Ирония судьбы. Продолжение»). Также в тройку вошли Алексей Балабанов («Груз 200», «Брат» и «Брат-2») и Пётр Буслов («Бумер» две части и «Высоцкий. Спасибо, что живой»).

Всего в России с 2001 по 2015 год вышли 2,3 тыс. полнометражных игровых фильмов, 3,4 тыс. сезонов сериалов и телефильмов, а также около 100 полнометражных мультфильмов. Киноиндустрия за 15 лет выросла более чем в три раза.