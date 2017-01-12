Ярославль, 12 января, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля проголосовал за присоединение будущего микрорайона «Новый Ярославль» к территории областного центра. Как уточняет корреспондент ИА REGNUM, решение было принято большинством голосов.

City-yaroslavl.ru Новый Ярославль

Рекомендации о положительном решении этого вопроса дали постоянные комиссии муниципалитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью и по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. Также инициативу поддержала фракция «Единая Россия», которая накануне встречалась с представителями застройщика, мэрии города и региональных властей.

«Я вчера присутствовал на фракции, и, как я понял, вопрос о присоединении земли к городу был инициирован «Сбербанком», который кредитует застройщика и которому понадобились дополнительные гарантии», — сказал депутат муниципалитета Дмитрий Кузьмин.

Депутат Олег Ненилин предложил также подумать об объединении Ярославля и Ярославского района, чтобы решать вопросы градостроительства не «в пожарном порядке», а систематически.

«Когда подъезжаешь к городу по Московскому шоссе, как будто пересекаешь границу Австрии и Словакии — в городе более или менее прилично, а в районе какие-то непонятные гаражи, хостелы и прочее. Район выдает разрешения на строительство кому попало», — сказал депутат Олег Ненилин.

Депутат Валерий Байло поднял вопрос о расширении Ленинградского проспекта, который ведет к «Новому Ярославлю». И.о. мэра города Владимир Слепцов заверил, что после присоединения нового района этот вопрос будет решаться.

Ранее за идею расширения границ города высказались жители Ярославля в ходе публичных слушаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, микрорайон «Новый Ярославль» запланирован на территории Ивняковского сельского поселения в Ярославском районе. Застройка реализуется в рамках программы «Жилье для российской семьи» и обеспечивает комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства. В микрорайоне предполагается строительство многоквартирных домов общей площадью 322 тыс. кв. м, двух детских садов на 180 мест каждый, школы на 800 мест, а также подъездной дороги и проездов, объектов инженерной инфраструктуры.

По словам и.о. мэра города Владимира Слепцова, обязательства по строительству социальной инфраструктуры будут закреплены в инвестиционном соглашении с застройщиком.