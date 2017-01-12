Ростов-на-Дону, 12 января, 2017, 11:25 — ИА Регнум.



Usolie.info Ребенок в ватно-марлевой повязке

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ростовской области пошла на спад. Региональное управление Роспотребнадзора фиксирует сокращение числа жителей Дона, обратившихся за медицинской помощью. Так, в первую неделю 2017 года в медицинские учреждения с симптомами ОРВИ обратились более 11,4 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском ведомстве 12 января.

Как отмечают специалисты, в регионе показатель заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 35,4%. В Ростове-на-Дону эпидпорог также не превышен. За неделю к врачам обратились более 3,8 тыс. горожан, что на 32,5% ниже эпидемического порога.

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Также медики обследовали 60 человек с диагнозом ОРВИ, в 30 случаях был выявлен вирус гриппа, который представлен серовариантом А (H3N2).

Напомним, в последних числах декабря 2016 года в донской столице заболеваемость ОРВИ превышала эпидпорог на 5,7%. В связи с возможным распространением инфекции и для оказания своевременной медицинской помощи работа кабинетов «неотложки» была продлена.

Ранее губернатор Василий Голубев назвал Ростовскую область «зоной риска». Угроза распространения гриппа и ОРВИ связана с соседством с Украиной, где прививочная кампания не проводилась.

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Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее Ростовская область оказалась во власти гриппа. Вирус тогда подхватили сотни человек, причем у большинства из них был выявлен так называемый «свиной» грипп, который дал осложнение в виде пневмонии. Сотни человек оказались на больничных койках, а, по данным официальной медицинской статистики, 14 человек погибли.