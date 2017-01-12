Саратов, 12 января, 2017, 11:22 — ИА Регнум. В Саратове вынесен приговор водителю автобуса №284 «К» Александру Ч., обвиняемому по уголовной статье «Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Судом установлено, что 25 февраля 2016 года около 17:25 Александр Ч. 1975 года рождения управлял автобусом, следовавшим по маршруту №284 «К» по улице Московской со стороны улицы Аткарской в направлении улицы Чернышевского.

Следуя по указанному маршруту, водитель стал препятствовать проезду другого автобуса, который осуществлял движение по схожему маршруту. Игнорируя безопасность находящихся в салоне его автобуса пассажиров, водитель стал совершать резкие маневры по перестроению из ряда в ряд, а также резкий набор скорости и экстренное торможение. При осуществлении поворота на улицу Чернышевского с улицы Московской Александр Ч. в очередной раз набрал скорость и затормозил, в результате чего одна из пассажирок не удержалась за поручень и, потеряв равновесие, упала, получив телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью, отметили в надзорном ведомстве.

Подсудимый в ходе судебного разбирательства вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал.

Участвующий по делу государственный обвинитель представил суду доказательства, опровергающие доводы подсудимого.

Приговором суда Александру Ч. назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права управления другим механическим транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев.