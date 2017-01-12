Москва, 12 января, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Сведения информационных систем Росимущества об относящихся к государственной казне Российской Федерации объектов недвижимого и движимого имущества в значительной степени не актуальны. Необходимо проведение сплошной инвентаризации имущества казны РФ, как это предусмотрено Законом о бухгалтерском учете и методическими рекомендациями Минфина России. Таковы результаты аудиторской проверки Счетной палаты, сообщается на сайте контрольного органа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

При проведении проверки установлено, что стоимость недвижимого имущества казны, учтенного в сводном балансе Росимущества по итогам 2014 и 2015 гг., ежегодно завышалась на 80% от его совокупной стоимости. Причина — некорректное внесение данных о стоимости объектов в реестр федерального имущества.

В целом формированию полной и достоверной информации о состоянии нефинансовых активов казны препятствует тот факт, что балансовая стоимость указывается в реестре только в случае принятия объектов от балансодержателей, поэтому значительное количество объектов отражено по нулевой стоимости.

Ведение пообъектного бюджетного учета казны актами Минфина не предусмотрено. А порядок аналитического учета на основе данных реестра федерального имущества до настоящего времени не утвержден. Это также создает предпосылки для искажения данных бухгалтерского учета Росимущества.

Не установлены Минфином и особенности отражения в учете и отчетности органов власти сведений об имуществе казны в случае, когда полномочия, связанные с управлением и распоряжением имуществом, осуществляются несколькими органами власти. Выявлены и другие нарушения.

Счетная палата РФ направит представления Росимуществу, министерству транспорта, письмо — в Генеральную прокуратуру РФ и отчет — в палаты Федерального Собрания. Кроме того, комплексные предложения по урегулированию имеющихся проблем будут направлены правительству РФ и Минфину.