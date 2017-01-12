Ставрополь, 12 января, 2017, 11:17 — ИА Регнум.



Пабло Пикассо. Пьяная уставшая женщина. 1902

В Ставропольском крае у молодой матери, находящейся под алкоголем, в новогоднее утро умер младенец.

Трагедия случилась утром 1 января 2017 года в станице Курской. Женщина после застолья с алкоголем легла спать на диван вместе со своей двухмесячной дочерью.

Во сне она ослабила руку и девочка скатилась в угол дивана. Там она задохнулась.

Теперь в отношении 28-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ей предстоит ответить по закону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, на днях в крае уже вынесен приговор женщине по этой же статье. В декабре суд приговорил к двум месяцам ограничения свободы мать двоих детей, годовалый ребенок которой умер в душевой кабине. Он погиб во время купания, когда мать отвлеклась на плач старшего ребенка.

В феврале прошлого года было возбуждено дело о гибели младенца на руках у матери в Андроповской районной больнице Ставрополья. Женщина прижала ребенка к груди во время кормления, и он задохнулся.