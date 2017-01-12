Москва, 12 января, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В конце 2016 года актуальность проблемы безработицы для жителей России снизилась. Каждый пятый работник (20%) уверен, что в случае увольнения легко найдет аналогичное место, каждый третий (32%) предполагает, что на этом пути могут возникнуть некоторые сложности. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Еще 29% ожидают, что в поисках новой работы им придется столкнуться с большими затруднениями, однако результат все же будет положительным, и только 15% не верят в возможность равноценного трудоустройства после увольнения.

В ходе декабрьского опроса около четверти респондентов (23%) сообщили о том, что среди их близких есть люди, потерявшие работу в последние несколько месяцев.

В течение 2016 года, согласно данным опросов, доля трудящихся, получающих только официальный оклад, менялась в пределах от 71% до 77%, а в ноябре-декабре она составляла 74%.

В декабре о том, что их зарплата состоит только из «черного нала» сказали 10% работников, еще у 13% заработок складывается, по их словам, из обеих форм оплаты.

Опрос проведен 24−25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента.