Москва, 12 января, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Существующая в России пенсионная система работает стабильно и надежно, что доказал опыт последних лет. Об этом сегодня, 12 января, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на Гайдаровском форуме.

ИА REGNUM Ольга Голодец

Голодец отметила, что существующая система практически сводит к минимуму издержки на обслуживание пенсионного капитала. «Мы сколько денег собираем, столько тут же отдаем своим получателям, здесь нет издержек на расходы, связанные с банковской деятельностью», — сказала она.

«Поэтому эта система может улучшаться, и, как показывает наша практика, с момента 2012 года действительно система работает стабильно и надежно. Даже в самый сложный период, который мы пережили за последнее пятилетие, нам удалось удержаться на хорошем уровне, и взносы в пенсионную систему продолжают расти и пенсии продолжают расти», — отметила вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума примут участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров.

Напомним, форум проводится в Москве с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.