Вашингтон, 12 января, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Американский писатель-фантаст и сценарист Джордж Мартин, создавший цикл романов в жанре фэнтези «Песнь Льда и Огня», по которым телекомпания НВО сняла популярный телесериал «Игра престолов», обещал написать завершающее произведение в 2017 году. Об этом он сообщил в своём блоге в LiveJournal.

Цитата из к/ф «Игра престолов». реж Алан Тейлор. 2011. США Мир, где все рвутся к власти

«Я думаю, роман выйдет в этом году. Но… я думал также в прошлом году», — написал Мартин. Он пояснил, что в работе над книгой наблюдается прогресс.

Напомним, сериал «Игра престолов» должен завершиться в 2018 году — с выходом восьмого сезона. Фильм снимается для кабельного телеканала HBO в нескольких странах, в том числе в Великобритании, Хорватии, Исландии, Марокко и на Мальте.

Впервые зрители увидели телесериал в апреле 2011 года. К началу 2017 года были полностью показаны шесть сезонов.