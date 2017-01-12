Радио REGNUM: первый выпуск за 12 января
Москва, 12 января, 2017, 11:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- СМИ сообщают, что следствие исключило версию теракта на борту Ту-154;
- Украина готова обменяться пленными с Донецкой и Луганской народными республиками по формуле «228 на 48»;
- МИД Польши заявил, что Москва взорвала памятник убитым СС «Галичина» полякам»;
- Госдума декриминализирует «шлепки»;
- Мусорный скандал в Югорске: мусор не вывозили две недели;
- Мэрия Великого Новгорода хочет продать остров, чтобы выкупить дорогу;
- Около трети жителей России пострадали от действий кибермошенников.