Анкара, 12 января, 2017, 10:54 — ИА Регнум. В турецком парламенте случилась массовая потасовка. Депутаты не сумели ограничиться лишь словами, обсуждая поправки к конституции страны, передает 12 января НТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Участниками драки стали представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Отмечается, что депутаты из НРП попытались заблокировать трибуну, при этом несколько парламентариев получили травмы, а заместителю главы ПСР Фатиху Шахину сломали нос. Также участники потасовки бросались в оппонентов микрофонами и стульями.

Согласно поправкам к Конституции Турции, президентская система должна прийти на смену парламентской, которая существует в стране с 1923 года. Для вынесения вопроса на референдум нужны голоса более 330 парламентариев. Предполагается, что референдум поддержат ПСР и Партия национального движения (ПНД), в целом они представлены в парламенте 355 депутатами.

Против реформы выступают оппозиционные партии — НРП и Партия демократии народов (ПДН). Их представители заявляют о том, что глава государства Реджеп Тайип Эрдоган намерен установить единоличную власть.