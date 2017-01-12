Чебоксары, 12 января, 2017, 10:52 — ИА Регнум. В Чувашии 2016 году в ходе прокурорских проверок выявлено свыше 800 нарушений законодательства о противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Отдельные нарушения вскрыты в работе органов государственного контроля и надзора — в адрес руководителя ГУ МЧС России по Чувашской Республике внесено представление, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре. Всего в прошлом году органы прокуратуры в Приволжском федеральном округе выявили более 7 тыс. нарушений закона в сфере обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

Unikassa.ru МЧС России

В 2016 году прокурорскими проверками охвачены все категории объектов с массовым пребыванием людей, включая магазины, торговые центры, рестораны, ночные клубы, кафе, дома культуры и отдыха, спортивные сооружения, учреждения и организации здравоохранения, образования, социального обслуживания с круглосуточным пребыванием инвалидов, престарелых и детей. В числе наиболее распространенных нарушений — загромождение путей эвакуации, складирование и хранение горючих материалов в подвальных помещениях. Не во всех учреждениях были средства индивидуальной защиты от токсичных продуктов горения. Также выявлялись факты отсутствия автоматической пожарной сигнализации, огнетушителей, систем оповещения людей, эвакуационных выходов.

«Так, по результатам проверки прекращена деятельность одного из кафе в Чебоксарах, помещение которого было отделано горючими материалами, дверь эвакуационного выхода открывалась не по направлению выхода из помещения кафе, отсутствовали сертификаты пожарной безопасности», — говорится в релизе.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, выявлены нарушения законодательства о противопожарной безопасности в деятельности детских учреждений в системе образования, здравоохранения, социального обслуживания и отдыха. К примеру, прокуратура Комсомольского района установила отсутствие первичных средств пожаротушения в 10 летних пришкольных лагерях.

Отдельные нарушения вскрыты в деятельности органов государственного контроля и надзора. Так, в ходе изучения материалов ОНД по г. Чебоксары ГУ МЧС по Чувашии, в том числе в отношении владельцев объектов с массовым пребыванием людей, установлено, что «уполномоченными должностными лицами не принимались меры к выяснению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, не принимались меры по понуждению ответственных лиц к их устранению». Выявлены факты несвоевременного внесения представлений, а также ненадлежащего контроля за их рассмотрением. По результатам проверки прокуратурой района в адрес руководителя ГУ МЧС России по Чувашской Республике внесено представление, по результатам рассмотрения которого работа органа контроля скорректирована.

Всего в 2016 году органами прокуратуры Чувашской Республики в рамках надзора за исполнением законодательства о противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей выявлено более 800 нарушений, в суды направлено 10 исковых заявлений, внесено 169 представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 139 лиц, возбуждено 186 дел об административных правонарушениях. Фактов возгорания социально значимых объектов с массовым пребыванием граждан не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в деятельности ГУ МЧС по Чувашии также были установлены «многочисленные нарушения законодательства» при реализации полномочий по лицензированию деятельности предпринимателей по монтажу, техобслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. К дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица.

По данным ГКЧС Чувашии, с начала года на территории республики произошёл 21 пожар (с 1 по 11 января 2016 года — 35), в результате погибли три человека, ещё двое травмированы. Ущерб составил 1,55 млн рублей.