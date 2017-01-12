Москва, 12 января, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Чиновники должны будут отчитываться о своей активности в соцсетях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 января, на внутреннем сайте Госдумы появилось предупреждение: все ее сотрудники обязаны в рамках декларационной кампании заполнить сведения об «общедоступной информации», которую они размещали в интернете.

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Госдума летом 2016 года приняла закон, в соответствии с которым сведения о деятельности в интернете должны быть сданы чиновниками до 1 апреля года, следующего за отчетным. Согласно поправкам Владимира Бурматова («Единая Россия») и Андрея Лугового (ЛДПР), государственные и муниципальные служащие, а также претенденты на замещение должности гражданской службы обязаны предъявлять информацию (в отделы кадров) о размещении в интернете своих персональных данных, а также иных сведений, сделанных ими общедоступными. Со своей стороны, работодатель в лице представителя получает право на обработку такой информации.

«Организация такого рода контроля позволит создать условия для адекватного разрешения и устранения деструктивных конфликтов в отношениях «власть — подчинение», минимизирует коррупционные риски и обеспечит соблюдение государственными и муниципальными служащими правил профессиональной этики», — отмечают парламентарии.

Форму предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов, на которых чиновниками размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать, правительство утвердило в декабре 2016 года. Так, согласно документу, чиновнику следует заполнить сведения о себе (ФИО, паспортные данные, должность), а также в специальной графе проставить «адреса сайта» или «страницы сайта», где он и размещал информацию.

Вместе с тем опрошенные сотрудники аппарата Госдумы указывают на размытость новых требований.