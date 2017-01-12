Орел, 12 января, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Нарушения на 16 млн 538,616 тыс. рублей выявили аудиторы Контрольно-счетной палаты Орловской области при проверке использованию средств из бюджета на поддержку фермеров. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на материалы КСП.

Винсент Ван Гог. Фермеры сажают картофель

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» реализуется в рамках государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013−2020 годы».

Аудиторы проверяли выполнение подпрограммы за 2015 год и первое полугодие 2016-го, проверку проводили в департаменте сельского хозяйства Орловской области.

Всего аудиторы проверили эффективность использования 117 млн 230,71 тыс. бюджетных средств. По итогам проверки выявлены нарушения на общую сумму 16 млн 538,616 тыс. рублей.

В частности, специалисты установили, что в департаменте допускали нарушения условий предоставления и порядка использования грантов, полученных главами КФХ в рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в рамках мероприятия «Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы».

Данные об итогах проверки направлены Контрольно-счетной палатой в адрес губернатора Вадима Потомского, председателю облсовета Леониду Музалевскому, а также в прокуратуру региона.