Нарушения орловских чиновников обошлись бюджету в 16,5 млн рублей
Орел, 12 января, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Нарушения на 16 млн 538,616 тыс. рублей выявили аудиторы Контрольно-счетной палаты Орловской области при проверке использованию средств из бюджета на поддержку фермеров. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на материалы КСП.
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» реализуется в рамках государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013−2020 годы».
Аудиторы проверяли выполнение подпрограммы за 2015 год и первое полугодие 2016-го, проверку проводили в департаменте сельского хозяйства Орловской области.
Всего аудиторы проверили эффективность использования 117 млн 230,71 тыс. бюджетных средств. По итогам проверки выявлены нарушения на общую сумму 16 млн 538,616 тыс. рублей.
В частности, специалисты установили, что в департаменте допускали нарушения условий предоставления и порядка использования грантов, полученных главами КФХ в рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в рамках мероприятия «Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы».
Данные об итогах проверки направлены Контрольно-счетной палатой в адрес губернатора Вадима Потомского, председателю облсовета Леониду Музалевскому, а также в прокуратуру региона.