Киев, 12 января, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Минобороны Украины в декабре 2016 года внесло правки в статью о русском богатыре Илье Муромце в «Википедии», изменив место его рождения — теперь он якобы родился на Украине, пишут украинские «Вести».

Виктор Васнецов. Богатырский скок. 1914

Согласно внесенным правкам, наряду с общепринятым местом рождения былинного героя — деревня Карачарово, расположенная недалеко от Мурома, в украинской версии «Википедии» появился город Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древности назывался Муромском.

В настоящее время на странице стоит пометка, что «место рождения достоверно неизвестно». В российской «Википедии» местом рождения Ильи Муромца указана деревня Карачарово. Всего в текст на украинской «Вики» внесено более полутора десятка правок.

По мнению издания, внесение правок может быть связано с премьерой первого украинского фэнтези-фильма о супергероях «Сторожевая застава». В нем утверждается, что русские богатыри на самом деле родом с Украины.

Илья Муромец родился примерно между 1150 и 1165 годами, он погиб в возрасте 40−55 лет, предположительно, при взятии Киева князем Рюриком Ростиславичем в 1204 году. Мощи Ильи Муромца находятся в Ближних Пещерах Киево-Печерской лавры. Часть мощей Ильи находится в одном из храмов города Мурома (Владимирская область).