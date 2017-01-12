Москва, 12 января, 2017, 10:41 — ИА Регнум. После того как в феврале прошлого года у Банка развития и внешнеэкономической деятельности (ВЭБ) сменилось руководство, между частью коллектива и новым начальством возникли конфликты. Часть уволенных сотрудников пожаловалась на незаконность действий нового руководства премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Соответствующее письмо с жалобой на председателя банка Сергея Горькова цитирует газета «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Письмо Медведеву, подписанное 50 сотрудниками ВЭБа, было направлено в декабре. Авторы обращения жаловались на «вопиющие и многократные нарушения трудового законодательства и кодекса корпоративной этики», допущенные Горьковым.

Уволенные утверждают, что в банке прошли массовые сокращения — якобы «под предлогом экономической целесообразности». Между тем в банк массово набирают новых сотрудников — «преимущественно из региональных и территориальных отделений Сбербанка и бывших сотрудников компании ЮКОС».

В жалобе говорится, что если формально увольнения выглядят так, будто они произошли по собственному желанию, на самом деле сотрудников принудили к этому, оказав на них «беспрецедентное психологическое давление». Авторы обращения просят Медведева как главу наблюдательного совета ВЭБа организовать «полномасштабную проверку» в организации.

Между тем в самом ВЭБе письмо не считают поводом для изменения кадровой политики. Комментируя возникший конфликт, Горьков отметил, что ВЭБу нужна оптимизация — в соответствии с новой стратегией организации.

«Некоторые сотрудники уволились в 2016 году из-за несогласия с новой политикой, новыми правилами и возросшими требованиями к работе: это люди, которые не справились с нагрузкой либо ушли на пенсию», — сказал он.

Стоит отметить, что в письме указано на невыплату сотрудникам организации премий за 2015 год, что отрицает руководство ВЭБ. Премию за 2015 год выплатили в конце минувшего года сотрудникам банка, состоящим в штате на дату издания приказа о премировании. По словам председателя банка, в конце минувшего года решено выплатить премию всем сотрудникам, работавшим в банке в течение всего 2015 года, в том числе уволившимся в течение 2016 года.

Напомним, Горьков возглавил ВЭБ в феврале прошлого года. Ранее он занимал должность заместителя председателя правления ОАО «Сбербанк России». Он также работал на руководящих должностях в банке «Менатеп», нефтяных компаниях «Юкос» и «Юкос-Москва».