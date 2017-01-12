Белгород, 12 января, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В Белгороде в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СК РФ, в три часа ночи 30 декабря 2016 года мужчина ударил полицейского, который приехал в дом на улице Королева по вызову соседей — утихомирить шумную компанию.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

В драке с полицейским подозревается не кто иной, как бывший руководитель городского управления потребительского рынка Евгений Ершов, утверждают местные СМИ. Информация о том, что чиновник участвовал в корпоративе, который закончился приездом полиции, появилась в новогодние праздники, но не была официально подтверждена — хотя Ершова, как выяснилось, уволили сразу же 30 декабря.

По версии следствия, около 3:00 30 декабря 2016 года жители многоквартирного дома на улице Королева вызвали полицию, так как в одной из квартир все еще шел шумный праздник. На вызов приехал участковый, который пытался утихомирить компанию — в ответ на это подозреваемый ударил полицейского.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы.

Евгений Ершов возглавляет управление потребительского рынка администрации Белгорода с 2013 года. Он сменил на этой должности ушедшего на пенсию Владимира Шатило. До этого Ершов занимал пост начальника управления молодежной политики.