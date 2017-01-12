Москва, 12 января, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Российские спортсмены заняли второе место по итогам эстафеты 4 по 7,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает «Р-Спорт».

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На первом этапе эстафеты Россию представлял Алексей Волков, за ним выступили Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Участники сборной РФ дважды промахнулись, их результат составил 1 час 13 минут 40,7 сек, при этом команда Норвегии показала время, меньшее на 5,1 сек.

За Норвегию выступали Уле Эйнар Бьёрндален, Ветле Шостад Кристиансен, Хенрик Л'Абе-Лунн и Эмиль Хегле Свендсен. Третьей оказалась команда Германии в составе Эрика Лессера, Бенедикта Долля, Арнда Пайффера и Симона Шемппа.

Отмечается, что Антон Бабиков по итогам заключительной стрельбы имел перед норвежцем Свендсеном преимущество в 14,8 сек, однако проиграл сопернику перед финишем. Команда России заняла второе место и ранее, на первой эстафете в сезоне Кубка мира в Поклюке. 12 января в Рупольдинге пройдет женская эстафета по биатлону.