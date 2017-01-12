Челябинск, 12 января, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Челябинские общественники обнаружили признаки нарушения в сфере государственных закупок на региональном аптечном рынке. Крупная аптечная сеть, являющаяся государственной компанией, осуществила закупку лекарственных препаратов у поставщиков, несмотря на конфликт интересов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в общественной палате Челябинской области.

(сс) eliasfalla Аптечный рынок

В поле зрения общественников попало АО «Областной аптечный склад», которое в конце декабря известило о четырех закупках медицинской продукции — лекарственных препаратов и материалов у единственного поставщика. Общий объем закупок составил 1 млрд 753 млн 567 тыс. 294,34 рублей. При этом, как заявляют общественники, компания намерена провести закупки без конкурсной процедуры, ссылаясь на закон о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

По словам эксперта проекта «За честные закупки» Дмитрия Денисова, исполнителями контракта могут стать две челябинские фирмы, которые, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, на 100% принадлежат якобы супруге одного из директоров компании «Областной аптечный склад».

«Таким образом, просматриваются признаки наличия конфликта интересов, личной заинтересованности представителя государственной компании», — отметил Денисов.

Подозрения пали не только на сомнительные сделки на сумму свыше 1,7 млрд рублей. Общественники проанализировали закупочную деятельность госкомпании за предыдущий 2016 год, и в большей части из 303, контракт заключался с единственным поставщиком. То есть заключение сделок проводилось без торгов, которые бы позволили сэкономить бюджет, а также снизить стоимость продукции для конечного покупателя.

В «Областном аптечном складе» корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что закупки происходят строго в соответствии с ФЗ-223, а возможные родственные отношения руководителей поставщиков не мешают деятельности, так как в компании имеется выстроенная система безопасности, исключающая принятие решений по закупкам лицами компании, имеющими родственников в других коммерческих компаниях-партнерах. Поэтому, как считают в «Областном аптечном складе», в ОНФ скорее всего невнимательно выяснили все моменты вопроса.

«Мы каждый год, ежегодно публикуем план закупок, поэтому эти контракты, которые опубликовали, это одни из контрактов, в которых был опубликован план закупок на 2017 год. То есть мы должны, в соответствии с постановлением правительства 1352, покупать у субъектов малого предпринимательства не менее 18% из наших планов по закупкам. Соответственно и был опубликован этот план закупок. Это не контракт, который исполненный, это лишь план. Законодатели требуют, чтобы к плану закупок были приложены договоры. Понятно, что это договоры типовые, у которых даже в пункте это можно посмотреть на сайте единой информационной системы. Например, в пункте 1.6 по каждому контракту указано, что это исполнение рамочное, то есть пока без определенного поставщика. Происходит в том числе ориентация на иных поставщиков, которые могут предлагать. И этот объем закупок, который там указан, не факт, что это будет полностью закуплено», — сообщил первый заместитель генерального директора компании Валерий Яковенко.

Валерий Яковенко, пояснил, что в работе компания руководствуется рамками федерального закона 223-ФЗ, и поэтому компания имеет право в объемах до 500 тыс. рублей осуществлять закупки товаров и услуг у «единственного источника в ежедневном режиме». При этом руководитель отметил, что все равно проводятся «внутренние котировки». И к тому же, торговое предприятие является субдистрибьютором, который закупает товар не для собственных нужд, а для его последующей перепродажи, и поэтому заинтересован в том, чтобы были конкурентные цены на рынке, иначе могут возникнуть проблемы со сбытом.

Вместе с тем, управленец крупной госкомпании, работающей на рынке медицинских препаратов, предположил, что поднятая шумиха от общественников может быть следствием проявлений конкурентной борьбы на рынке лекарственных препаратов, которая в последние годы значительно усилилась.

Также читайте: Защита отечественных производителей лекарств себя оправдала — Минздрав

Отметим, что рынок лекарственных препаратов является одним из самых прибыльных. При этом существенная доля потребителей является людьми пожилого возраста. Как отмечают специалисты, зачастую имеет место существенная разница в ценах на одни и те же препараты, которая для людей в возрасте далеко не всегда очевидна. И они, в силу своих особенностей, не могут сравнить стоимость лекарств, выбрать меньшую и съездить и приобрести на другой край города. В этом плане рынок достаточно инертен, и продавцы медикаментов иногда пользовались этим. Так, периодически возникают громкие скандалы с завышением цен в аптеках, причем порой на самые востребованные препараты.

Также по теме: Минздрав анонсировал переход на систему лекарственного страхования

Получается, что вновь самые беззащитные и обездоленные попадают под удар рыночной стихии, чем не гнушаются воспользоваться дельцы. А особо циничные заявляют, — «все стремятся заработать, как могут».