Москва, 12 января, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Почти пять миллионов человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сегодня, 12 января, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на Гайдаровском форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

«У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТ. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания», — отметила вице-премьер.

Напомним, с 1 июля 2016 года МРОТ в России составляет 7,5 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума примут участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.