Санкт-Петербург, 12 января, 2017, 10:30 — ИА Регнум. В 2017 году воинские части и соединения Западного военного округа (ЗВО) получат более 1500 образцов новейшего вооружения и военной техники. Первые в этом году поставки планируются уже в конце января, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Mil.ru Танк T-72Б3

В частности, мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения округа будут оснащены модернизированными танками Т-72Б3, реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г».

Авиационные части ВВС и ПВО получат истребители Су-35 и Су-30СМ, фронтовая и армейская авиация — истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28УБ и Ка-27.

«Продолжится перевооружение подразделений связи, радиоэлектронной борьбы, инженерных войск и соединений специального назначения», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Как сообщалось ранее, в 2016 году в войска Западного военного округа поступило более 2,5 тыс. единиц новых образцов вооружения и военной техники.

Среди них — новые боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3, бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр». Артиллеристы округа получили самоходные и буксируемые установки «Мста-С» и «Мста-Б», станции наземной артиллерийской разведки «Зоопарк» и «Аистенок».

В прошлом году в ЗВО также поступило 20 новых вертолетов и самолетов, в том числе истребители Су-35, транспортные самолеты Ан-148, ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28Н, беспилотные летательные аппараты «Груша», «Орлан», «Гранат», «Леер» и «Форпост».