Москва, 12 января, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Российская сторона возобновила уничтожение запасов химического оружия. Соответствующий процесс начался 12 января на объекте в удмуртском поселке Кизнер, передают 12 января «Вести».

Green Cross Switzerland Склад химоружия

Как пояснил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин, в Кизнере находится последний из семи созданных в России объектов по уничтожению химоружия.

«Боевые отравляющие вещества, снаряженные в артиллерийские химические боеприпасы, общей массой чуть более 1 438 тонн остаются только на объекте Кизнер», — сообщил Капашин.

Ранее шесть таких объектов полностью выполнили свои задачи, в настоящее время они выводятся из эксплуатации. Оборудование, сооружения и территория, которые напрямую соприкасались с отравляющими веществами, специалисты возвращают в безопасное состояние.

Предприятие по уничтожению химических веществ работает в Кизнере на протяжении трех лет. За это время здесь ликвидировано 75% хранившихся здесь запасов. В настоящее время доля уничтоженных запасов химоружия в России достигла 96,4%, что соответствует более 38,5 тыс. тонн отравляющих веществ.