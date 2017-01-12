Москва, 12 января, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Предложения по изменению акцизов на алкоголь будут выработаны в течение ближайших двух месяцев. Об этом сегодня, 12 января, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на Гайдаровском форуме.

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«Перед Новым годом было совещание у Александра Геннадьевича Хлопонина, на котором мы договорились совместно с Минфином первые два месяца проработать, посчитать и предложить варианты по акцизам в сфере алкоголя. Предложений пока готовых нет. Минэкономразвития сейчас начнет их готовить с Минфином», — сказал Орешкин.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 14 января в москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума примут участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров.

Напомним, форум проводится в Москве с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.