Калуга, 12 января, 2017, 10:20 — ИА Регнум. 830 призывников из Калужской области отправились служить в армии по итогам завершившейся призывной компании, сообщили 12 января корреспонденту ИА REGNUM в военном комиссариате Калужской области.

Kremlin.ru Солдаты Президентского полка в особой парадной форме

По данным ведомства, порядка 30% калужских призывников будут служить в Сухопутных войсках. Армейские подразделения центрального подчинения Министерства обороны РФ пополнили 13% калужан, в Военно-космические силы направлено почти 11%, а на службу в Ракетные войска стратегического назначения — 9% от числа призванных в регионе.

Калужане будут служить и в Президентском полку, а также в ВДВ, на флоте, в железнодорожных и других войсках.

Между тем отсрочки от призыва на армейскую службу для продолжения образования получили более 56% юношей, а 24% призывников освобождены по состоянию здоровья.

Осенью 2016 года из 4203 человек на призывную комиссию не явился лишь один. Это житель Боровского района. Заведено уголовное дело, и за свои действия «уклонист» от службы в армии ответит по закону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам работников военных комиссариатов области, свыше 600 призывников вообще невозможно оповестить, так как основная часть разыскиваемых граждан не проживает по месту постоянной регистрации.