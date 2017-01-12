Чебоксары, 12 января, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Чувашии в январе-ноябре 2016 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 22 183 рубля. По сравнению с январём-ноябрём 2015 года она возросла на 6,7%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате (по полному кругу организаций по видам экономической деятельности).

Данные Чувашстата

В том числе в ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015 года средняя зарплата возросла на 11,8% и достигла 23 003,7 рубля. Фонд начисленной зарплаты в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возрос на 3,3%, в том числе в ноябре по сравнению с октябрем увеличился на 0,1%, с ноябрём 2015 года — на 8,1%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-ноябре 2016 года возросла на 0,9% к январю-ноябрю 2015 года, а в ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015 увеличилась на 6,6%.

За 11 месяцев по сравнению с республиканским уровнем минимальная зарплата зарегистрирована в текстильном производстве (53,5% от регионального показателя), рыбоводстве (60,6%), деревообработке (61,4%) и гостиничном бизнесе (67,6%). Максимальный уровень заработной платы зарегистрирован в сфере научных исследований (индекс 191,7%), финансовой отрасли (159,2%), производстве электрооборудования (158,3%) и госуправлении, соцстраховании (145%).

По итогам января-ноября средняя начисленная зарплата (без выплат социального характера) работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 24 309,2 рубля. Выше, чем в среднем по республике, средняя зарплата зарегистрирована в Чебоксарах (27 630 рубля), Шумерле (25 942,6 рубля) и Красноармейском районе (25 534,4 рубля). Минимальные зарплаты по итогам десяти месяцев были в Алатырском районе (13 819,2 рубля), Шумерлинском районе (15 867,7 рубля) и Канашском районе (15 938 рубля).

Отметим, по данным Росстата, в октябре в Приволжском федеральном округе средняя зарплата составила 26 691 рубль, в том числе в Чувашии — 22 972 рубля. Меньше, чем в Чувашии, номинальная начисленная зарплата была в Марий Эл и Саратовской области. Максимальные показатели — в Пермском крае (29 914 рублей) и Татарии (29 463 рубля).