Вашингтон, 12 января, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Американским исследователям удалось, как они считают, установить точное время образования Луны. Формирование коры небесного тела началось 4,51 млрд лет назад, говорится в научной работе, опубликованной в журнале Science Advances.

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Геофизики применили уран-свинцовый метод радиоизотопного датирования к восьми образцам циркона, которые содержались в поверхностном слое лунного грунта. Реголит был доставлен на Землю пилотируемой миссией «Аполлон-14» в 1971 году.

Минерал циркон, богатый ураном, образуется в результате застывания магмы. Содержание в минерале свинца, продукта распада урана, позволяет установить возраст породы.

Установив точный возраст Луны, специалисты смогут выяснить, каким образом она сформировалась. Ранее считалось, что естественный спутник нашей планеты появился через 68−120 млн лет после образования Солнечной системы. Новые результаты показали, что Луна «родилась» в течение первых 60 млн лет ее существования.