Омск, 12 января, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Наличие снежных сугробов едва не обернулось трагедией для жительницы деревни Кокшенево Муромцевского района Омской области. По информации массмедиа, женщина почувствовала себя плохо, однако ни такси, ни скорая помощь не смогли добраться до ее жилья по дороге, занесенной снегом.

Герасимов С. В. Зима. 1939

Женщину с инсультом пришлось везти к медикам на телеге, запряженной лошадью, уточняет «Лайф».

Однако в областном Минздраве ИА REGNUM эту информацию не подтвердили: «У нас информации о том, что скорая помощь не смогла проехать, либо возникли какие-либо сложности с этим, нет».

«По словам самой пациентки, ситуация складывалась следующим образом: ее состояние ухудшилось, когда она была в гостях в Муромцево. Знакомые довезли женщину в ее населенный пункт, к началу улицы. Женщина уточнила, что улицу прочищают действительно не очень хорошо, поэтому водитель легковой машины туда ехать побоялся. Тогда она позвонила знакомым, которые приехали туда на телеге, забрали ее и привезли домой. Уже находясь дома, женщина вызвала скорую помощь. И машина скорой подъехала непосредственно к дому, откуда пациентку забрали и привезли в ЦРБ. Сейчас она уже выписана с улучшением», — рассказали в министерстве здравоохранения региона.

То есть, как уточнили в Минздраве, информация о том, что скорая не смогла до нее добраться, не подтверждается.

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), нынешнюю зиму в Омской области действительно можно назвать снежной. В среднем в регионе высота снежного покрова на 10 января составляет 46 сантиметров. Это на 26% больше средней многолетней нормы.

По данным синоптиков, только в Омске в первой декаде января выпало 15,5 мм осадков, что составляет 172% нормы.

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