Токио, 12 января, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Французское предприятие Renault Group приступило к выпуску пятого поколения автомобиля Nissan Micra. В феврале новый японский хэтчбек появится у европейских дилеров, сообщает издание Tvoe-avto.

Virgisauto.lt Nissan Micra

Отмечается, что пятая генерация компактного хэтчбека не имеет ничего общего с предыдущими моделями и разработана «с нуля». Новый Nissan Micra был впервые представлен в прошлом году на автосалоне в Париже. От предыдущего поколения модель отличается увеличенными габаритами.

Моторная гамма хэтчбека предполагает турбированный 0,9-литровый двигатель мощностью 90 л. с. и 1,5-литровые бензиновый и дизельный моторы с отдачей в 73 и 90 л.с. соответственно. Поставки нового Micra в Россию не планируются.