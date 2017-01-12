Москва, 12 января, 2017, 09:38 — ИА Регнум. За новогодние праздники — с 26 декабря 2016 года по 08 января 2017 года — российские аэропорты обслужили 4 млн пассажиров, сообщили в Росавиации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

Столичные аэропорты Шереметьево Домодедово и Внуково обслужили почти 2,9 млн пассажиров (+17% к прошлому году). Услугами Внуково в период новогодних праздников воспользовались 514,4 тыс. человек (+45%), Домодедово — 1,04 млн (+2%) и Шереметьево — 1,3 млн человек (+21%).

Также среди лидеров роста аэропорт Пулково — около 500 тыс. (+30%), Сочи — 190 тыс. (+4%), Краснодар — 138 тыс. (+12%), Симферополь — свыше 90 тыс. пассажиров (+3,5%),

На международных маршрутах российские авиакомпании осуществили 9,6 тыс. рейсов (+15%), из которых на регулярной основе — 8,1 тыс. рейсов (+14%) и на чартерной — 1,5 тыс. рейсов (+21%). Зарубежные авиакомпании выполнили 4,5 тыс. регулярных международных рейсов (-2,7%) и 1,3 тыс. чартерных рейсов (-10%).

Максимальная нагрузка по отправке пассажиров из аэропортов столичного авиаузла была отмечена 30 декабря, когда из Внуково, Домодедово и Шереметьево было осуществлено 964 рейса на вылет, которыми улетели 131,1 тыс. человек. Основной возврат пассажиров пришелся на 8 января 2017 года — последний выходных день в череде новогодних праздников. В Москву было выполнено 938 рейсов, которыми вернулись 128,2 тыс. человек.

В ведомстве отметили, что в новогодние дни усиленно работала специальная техника по расчистке и обработке летных полей, в условиях низких температур вводился сокращённый режим нахождения работников аэропортовых служб на аэродромах.