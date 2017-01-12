Якутск, 12 января, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Руководитель ТСЖ МЖК в Якутске Сергей Синяев сомневается в том, что возможно будет внедрить для всех многоквартирных домов единые стандарты. «Дома разные, и по самому конструктиву, и по системе обслуживания», — отметил он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя распоряжение президента РФ Владимира Путина к следующей зиме внедрить новую систему стандартов по управлению многоквартирными домами.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

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«Как таковых единых стандартов на самом деле нет, — уверен Сергей Синяев. — Если речь идёт о минимальных стандартах в обслуживании жилого фонда, это одно. Но всё же непонятно, что именно Владимир Путин подразумевал».

«Мне кажется, те наушники (те, кто в уши дуют Путину), ввели его, мягко говоря, в заблуждение. Они предложили определённый стандарт по обслуживанию жилого фонда, но это глупо, тупо. Потому что дома разные. Одни шикарно обслуживаются, а в других наоборот, деньги просто складывают по карманам, и создают видимость, что они работают. Поэтому как тут можно внедрить единый стандарт, непонятно», — также отметил руководитель ТСЖ.

Он считает, что, возможно, эти стандарты просто пропишут выполнение необходимых формальностей при общении с жителями домов. «Всё это ради галочки. Они же оторваны от земли, от домов, от населения, и не понимают ровным счётом ничего. В их понимании, единое самоуправление домов заключается в том, чтобы вовремя провести собрания и отчитаться перед населением. На мой взгляд, это не совсем правильно», — сказал также Сергей Синяев.

По его мнению, последние инициативы министерства строительства РФ в принципе странны. «На мой взгляд, Минстрой делает глупости, по тем же общедомовым нуждам. Переводить их в строчку содержания и текущего ремонта — это называется скрыть их от жителей. Я считаю, людям необходимо знать, что каждая строчка, все платежи, из чего состоит текущее содержание и текущей ремонт, вообще должно всё по полочкам разложено. Если мы говорим о раскрытии информации, давайте будем делать это прямо в квитанции, чтобы человек знал, сколько денег у него уходит на техническое обслуживание электрооборудования, самого жилого фонда, на текущий ремонт. А загнать всё в одну строчку, а потом перед общим собранием всё это рассказывать — это смешно. В месяц такой объём проходит, что ой-ёй-ёй», — сказал также глава ТСЖ МЖК.

Как сообщало ИА REGNUM, внедрить новую систему стандартов по управлению многоквартирными домами до наступления зимы 2017−18 года поручил 11 января президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ.