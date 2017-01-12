Гатчина, Ленинградская область, 12 января, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Тела двоих мужчин обнаружены на месте пожара в деревне Мыза Гатчинского района Ленинградской области. Внешних признаков насильственной смерти на телах нет, предположительно, люди погибли от отравления продуктами горения. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

Wallspaper.ru Пожар

Трупы были найдены 11 января после тушения пожара в частном доме. Погибшие — 42-летний хозяин дома и его 59-летний знакомый. Как отмечают в СКР, предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. Предположительно, мужчины надышались угарным газом, выделяющимся в процессе горения.

Начата доследственная проверка, опрошены возможные очевидцы случившегося. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки и медицинского судебного исследования тел.

Как уточнили в областном управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям в 16:20. На месте происшествия работали 8 пожарных и две единицы техники. Частный дом горел на площади 24 кв. метра. В 17:06 пожар был ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МЧС России по Ленобласти, в период новогодних и рождественских каникул на территории региона произошло 93 пожара, в основном в жилых домах. Погибло 9 человек, пострадал 1 человек, спасено 67 человек.

Поздним вечером 5 января 2017 года после тушения огня в частном доме в деревне Новые Смолеговицы Волосовского района были найдены тела 33-летней женщины и 54-летнего мужчины. Во время пожара хозяин дома успел вынести двоих детей на улицу и вернулся, чтобы спасти жену, но в это время произошло обрушение кровли, и супружеская пара погибла.

8 января в селе Рождествено Гатчинского района после тушения пожара в квартире в жилом доме обнаружены тела двух мужчин, 68 и 54 лет. Предположительная причина пожара — курение в кровати и ее возгорание.