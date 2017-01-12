Южно-Сахалинск, 12 января, 2017, 09:31 — ИА Регнум. ‍Сахалинский областной суд отказал защите фигуранта уголовного дела, бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина в рассмотрении кассационной жалобы на решение суда об отчуждении имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Сахалинского областного суда.

(сс) Суд

«Определением судьи Сахалинского областного суда от 19 декабря 2016 года (в установленный законом срок) в передаче кассационных жалоб Хорошавина А. В., его представителя Артюховой О. Г., представителя Хорошавиной И. А. Ивченкова Д. В., представителя Хорошавина И. А. Мальбина Д. А. для рассмотрения в судебном заседании президиума Сахалинскогообластного суда отказано в связи с отсутствием оснований для отмены судебных постановлений в кассационном порядке», — сообщили в суде.

Уточняется, что это определение судьи не подлежит обжалованию, так как принимается в предварительной процедуре. В рамках этой процедуры судья не рассматривает дело по существу. Он принимает решение о том, есть ли основания, позволяющие передать жалобу для рассмотрения в судебном заседании коллегиальным составом судей.

Напомним, Хорошавин был арестован 4 марта 2015 года по подозрению в получении взятки в размере 340 миллионов рублей. В связи с утратой доверия Хорошавин отстранён от руководства регионом.

По версии следствия, Хорошавин организовал преступную группу в 2009 году. Группировка занималась вымогательством взяток у местных предприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре Хорошавин направил жалобу в Конституционный суд, оспаривая статью 17 федерального закона №230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам», которая послужила основой для конфискации имущества до окончания расследования.

По мнению защиты Хорошавина, решением о конфискации нарушается принцип презумпции невиновности человека, подозреваемого в коррупции, а также его право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников.